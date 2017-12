FOTOD | Itaalia laskesuusataja armastab bikiinipilte: rindu ma siiski näidata ei kavatse

Itaalia laskesuusatipp Dorothea Wierer on seisukohal: mida rohkem ma ennast avan ja sotsiaalmeedias eksponeerin, seda populaarsem on mu spordiala.

Wiereril on Instagramis juba üle 180 000 jälgija. Võrdluseks: Soome parimal laskesuusatajal on 100 000 jälgijat, Grete Gaimil näiteks 6230, Kadri Lehtlal aga 741.

"Tahan näidata end sellisena, kes ma olen. Tahan teha oma töö võimalikult avalikuks. Mõned sportlased võtavad seda väga ettevaatlikult, aga mulle see meeldib," vahendab Wiereri sõnu Iltalehti.

2014. Sotši olümpiamängude pronksmedalisti Instagramist võib leida ka mitmeid bikiifinotosid. "Mulle meeldivad basseinifotod. Mul pole sotsiaalmeedias otseselt mingit strateegiat, aga on selge, et bikiinifotod saavad rohkem like'e. Peab olema ettevaatlik, et liiga palju ei paljasta. Piir on ongi seal, kus ta praegu on. Rindu ma ei näita."

