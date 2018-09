FOTOD | Eesti kümnevõistlustalendil on igipõlisele banaaniküsimusele omapärane lahendus

Teravamast või tömbimast otsast? See probleem on inimkonda vaevanud ilmselt sellest ajast saati, kui banaane sellisel kujul sööma hakati. Paljud hakkavad oma banaani koorima varrepoolsest otsast, aga saavad hiljem imestusega teada, et näiteks ahvide jaoks on loomulik banaane hoopis teiselt poolt koorida, sest nii on väidetavalt lihtsam ja loogilisem.

Johannes Ermil on aga vanale probleemile hoopis kolmas lahendus välja pakkuda!

Hea lugeja - millist pidi sina banaane koorid?