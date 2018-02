FOTOD | Eesti glamuurseimal tenniseturniiril rekordarv osalejaid - vaata suurt galeriid!

Eesti Tennise Liidu poolt 2016. aasta parimaks tenniseturniiriks tituleeritud turniiril Elisa Open 2018 osales taaskord rekordarv osalejaid. Vaata fotosid nii tenniselahingutest kui ka piduõhtult, kus näha tuntud nägusid nii tenniseringkondadest kui ka muudelt elualadelt!

Jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel korraldas tenniseklubi Pallas Tallinki Tennisekeskuses järjekordse suurejoonelise paarismängu tenniseturniiri. Sellel osales nii harrastajaid, tuntud ärimehi ja ettevõtjaid kui ka praeguseid ja endised tennisemängijad. Kokku osales üle 200 mängija, kes võistlesid kolmes tugevusgrupis.

A-tugevusgrupi ehk Olybet liiga võitsid Christian Anderson ja Mihkel Laks. B-tugevusgrupi ehk Erply liiga tasavägises lahingus osutusid parimateks Ksenia Popkova ja Kristjan Kuutok. C-tugevusgrupi ehk Pro Optika liiga võitsid Eve Põldemaa ja Taso Vahl. Turniiril osales ka kuus paari Lätist. Parimate autasustamine ja meeleolukas pidu toimus Olympic Park Casinos ansambel Dreamers saatel.

2011. aastal ellu kutsutud paarismänguturniir on aastatega saanud nii populaarseks, et kaks alagruppi täitusid juba esimeste nädalatega ning paraku ei saanudki kõik soovijad järjekordselt oma oskusi näidata.

"Lisaks ürituse kasvavale populaarsusele on ka mängutase läinud aasta-aastalt tugevamaks ja tasavägisemaks, suur rõõm on näha tenniseharrastajate arengut aastate vältel. Olen kindel, et tänu headele sponsoritele, koostööpartneritele ja sõpradele, anname selle üritusega harrastustennisistide arengule hoogu juurde ning pakume ka praegustele ja endistele tipptennisistidele võimalust näidata oma oskusi entusiastliku publiku ees," sõnas Elisa Open korraldaja ja eestvedaja Peeter Saks.

Tennisklubi Pallas tegutseb 2010. aastast ja on 64-liikmeline, see ühendab nii nais- kui meesmängijatest tennisesõpru. Alates 2011. aastast on tenniseklubi Pallas Eesti Tennise Liidu liige. 2018. aasta nimesponsorid olid Elisa ja Tenniseklubi Pallas, suursponsorid Olybet, Erply ja Pro Optika.