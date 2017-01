Eile FIFA galal 2016. aasta jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo tõi esimest korda avalikkuse ette oma uue tüdruksõbra Georgina Rodriguezi.

Kõmumeedia on Rodriguezi ja Ronaldo semmimisest kirjutanud juba pikemat aega, kuid varem polnud Ronaldo teda avalikele üritustele kaasa võtnud.

Rodriguez on 21-aastane hispaanlanna. Ajalehe The Suni teatel kohtusid noored Madridis Dolce & Gabbana VIP-üritusel. Naine töötab Madridis Gucci poes. Esimene paparatsopilt tehti Ronaldost ja Rodriguezist koos novembris Pariisi Disneylandis.

Portugali koondise ja Madridi Reali ründetäht poseeris pärast galat veel koos oma kahe õe, poja ja emaga.

Veel enne, kui Rodriguez Ronaldo silmapiirile jõudis, nähti jalgpallurit kudrutamas fitnessmodelli Cassandre Davisega - see oli alles augustis. Vaid kuu hiljem sahistati, et Ronaldo käib endise Hispaania missi Desire Corderoga. Viimane romanss lõppes väidetavalt seetõttu, et Ronaldo arvates kasutas Cordero teda ära vaid kuulsuse ja tähelepanu nimel, kirjutab The Sun.

Desire Cordero:



Cassandre Davis: