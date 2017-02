Rio olümpiamängudel kuldmedali võitnud USA võimleja Simone Biles jagas sotsiaalmeedias fotot, mis on ühe päevaga osutunud ülimalt viraalseks.

Nimelt poseerib 145 sentimeetrit pikk Biles seal kunagise NBA staari Shaquille O'Nealiga, kel pikkust 216 sentimeetrit. 19-aastane võimleja ulatub ekskorvpallurile täpselt nabani.

Praeguseks hetkeks on fotot neiu Twitteri kontol like'inud 176 000 ja Instagramis 381 000 inimest. Tegu on ilma kahtluseta Biles'i kõige menukama postitusega. Ja see tüdruk teeb iga päev suisa mitu postitust.