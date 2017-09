FOTO | Pornostaar süüdistab sporditähte vägivallas. "Lõid naist. Oled enda üle uhke?"

Fox, kes on varasemalt väitnud, et tal oli afäär Brexiti eestvedaja Nigel Farage'iga, postitas Twitterisse kaks fotot, kus süüdistab Warne'i enda ründamises.

Väidetav rünnak toimus ühes Londoni ööklubis. Pealtnägijate väitel olid Warne ja Fox vaielnud, ühel hetkel oli Fox näost haaranud ning pikali kukkunud.

Politsei on juhtumi osas uurimist alustanud.

And no, I'm not lying. Just because you're famous doesn't mean you can hit women and get away with it. pic.twitter.com/dk7PPhTiCg