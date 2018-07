Paide Linnameeskonna Facebooki lehekülg säras vaimuka postitusega: nimelt visati puid alla Eesti Jalgpalli Liidu poolt välja antavale ajakirjale Jalka, kes kirjutas oma värske numbri kaanel ühe Paide mängija nime valesti.

Jalkas võeti rubriigis "Mängija luubi all" seekord ette Paide mees Henri Hanson, ent ajakirja kaane peal kirjutati kogemata, et tema nimi on hoopis Henrik Hanson.

Paide klubi ei jätnud asja niisama ning tegi Facebooki kavala postituse!