FOTO | Mõnituste küüsi langenud Ronaldo skulptuuri autor sai uue võimaluse

Skulptor Emmanuel Santos püstitas Madeira lennujaama järjekordse Cristiano Ronaldo kuju, olles aasta varem eelmise katsetusega sotsiaalmeedias mõnituste ohvriks langenud.

Santos töötas esimese skulptuuri kallal - mis muide oligi selle kunstniku päris esimene büst - kaks nädalat ning väitis, et töö tellijad olid esialgu tulemusega rahul. Kiidusõnu sai mees ka Ronaldolt endalt. Siis aga hakati teda ebatäpsuste pärast tögama ning ka pallivõlur ise muutis meelt.

"Ronaldo naeratus oli liiga vasakule viltu. Ma tegin kortsud täpselt selliselt, nagu nad on, aga Ronaldo ütles, et need turritavad liiga välja ja küsis, kas neid saaks eemaldada," rääkis Santos. "Nagu me teame, on Ronaldo väga edev ja tahab, et kõik oleks veatu."

Mõeldud-tehtud! Ka inimesed sotsiaalmeedias on nüüd (rohkem) rahul. "Skulptor väärib julguse ja pühendumise eest kiitust, olles oma varasema töö eest saanud nii palju kriitikat. See variant on selge edasiminek!" kirjutas üks Ronaldo fännidest Twitteris.

Leidub ka vastupidiseid arvamusi. "Palun ärge esitage talle enam selliseid väljakutseid. Teda ei tohiks julgustada, ta peaks valima teise elukutse," arvas teine.

Igatahes tundub nüüd, et Ronaldo büsti teist varianti enam ümber tegema ei hakata ja Madeira lennujaama külastavatele turistidele jääb edaspidi naeratama kinnise suuga Ronaldo.