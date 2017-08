FOTO | Mõlemad käed hõivatud ehk kuidas Taipeis palavusega võideldakse

Universiaadi toimumise linnas Taipei Citys on ilm mõnel päeval täitsa "tappev". Näiteks täna on varjus 33 kraadi ja hästi niiske. Õhk lämbe ja paks. Päikese kätte pole vähimatki soovi sattuda.

Eestlasel on muidugi ükskõik, aga kohapealsed inimesed on hädas.

Kui enamustel on varju pugemise võimalus olemas, siis universiaadil on ka küllaldaselt ametikohti, kus ei anna valida, olla päikese käes või mitte. Lihtsalt tuleb olla ja ellu jääda! Näiteks turvatöötajatel võib sattuda peakohale lage taevas, mille all niisama ei kannata olla. Siis võetakse ühte kätte vihmavari, mis kohendatakse päikesevarjuks ning teise kätte patareide peal töötav väike puhur. Juuresoleval pildil on naisturvatöötaja kasutuses Hello Kitty liikuva tiivikuga variant.

Tuleb kohaneda, pääsu pole. Õnneks on universiaadil olnud ka päevi, kus jagunud nii tuult kui vihma. Hoopis kodusem tunne kohe.