FOTO | Mohamed Salah võtab ilueedidest jalgpalluritelt eeskuju ja näitab ka enda keha

Mohamed Salah heitis trenni käigus ka särgi seljast ja tegi endast pilti. Foto: mosalah/Instagram

Jalgpallimaailmas on ikka nalja visatud Cristiano Ronaldo ja veel mitme tähtmängija üle, kelle jaoks on välimus teinekord kõigest muust olulisem. Kui eelmise hooajaga kerkis FC Liverpoolis suureks staariks egiptlane Mohamed Salah, siis tõdeti, et tegemist on tõeliselt tagasihoidliku superstaariga.