FOTO | Milline õhtu! Inglismaa jalgpallur lõi kaks väravat ja lasi end välja vahetada, et lapse sündi näha

Wigan sai Colclough' kahe värava abil Doncasteri üle lõpuks 2:0 võidu. 22-aastane inglane oli eelnevalt sel hooajal kaheksa mänguga löönud vaid ühe värava - seega tundub, et peatne isaks saamine andis mehele lisajõudu!

Wigan's Ryan Colclough tonight scored a brace before being substituted on 55 minutes, sprinted down the tunnel to make it in time to see the birth of his son, still in full kit 👏 pic.twitter.com/PlwJEKCmA3