FOTO | LEGO paiskab müüki Eesti poiste unistuste auto!

Maailmakuulus mänguasjade tootja LEGO paiskab õige pea müügile uue tootesarja Speed Champions.

Tootesarja kuulub kuus erinevat LEGO klotsidest kokku pandavat võistlusautot, rallimaailma esindajatena pääsevad Ferrari ja Porsche ässade kõrvale tänavu M-Spordi ridades ilma teinud Sebastien Ogier ja Ott Tänak.

Seega on kõikidel Eesti poistel (ja miks mitte ka tüdrukutel!) õige pea võimalus isa-ema varrukast mänguasjade poes kinni võtta ja küsida nõudlikul toonil: "Palun mulle Ott Tänaku masinat. See on nii äge!"