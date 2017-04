FOTO: Legendaarne NBA treener jättis Memphise restoranile hiiglasliku jootraha

Korvpalliliiga NBA klubi San Antonio Spursi legendaarne treener Gregg Popovich paistab olevat mõistust kaotamas või ongi lihtsalt üks väga helde käega vana.

Hiljuti Memphises restorani külastades jättis 68-aastane treener ettekandjale 815-dollarilise arve peale 5000 dollarit jootraha ehk tavapärase 10 % asemel koguni 613 %.

Pilt Popovichi arvest postitati Redditi keskkonda. Mees ise pole tšeki autentsust kinnitanud.

Spurs coach Gregg Popovich rumored to have left hefty tip at Memphis restaurant: https://t.co/Cte5OvIalZ pic.twitter.com/w1FjANMSme

— FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) April 26, 2017

Restorani McEwen's on Monroe omanik rääkis väljaandele San Antonio Express-News, et Popovich on nende juures korduvalt käinud, kuid seda, kas treener tšekil märgitud kuupäeval, 21. aprillil majas oli, ta ei avalikusta. "Me ei räägi asjadest, mis meil toimuvad, kui VIP-id majas on," sõnas ta.

Ajastuse poolest paistab lugu aga tõene, sest Spurs pidas oma play-off'i avaringi kolmanda ja neljanda matši Memphis Grizzliesiga võõrsil just 20. ja 22. aprillil. Lisaks asub restoran veel Grizzliesi koduareeni lähedal.

Popovich on varemgi heldelt jootraha jaanud. 2016. aasta play-off'ide ajal avaldati Twitteris pilt Popovichi nimega tšekist, kus 2009-dollarilise arve juures oli jäetud 1000 dollarit "tippi".