FOTO | "Lae üles pilt, kus põhifookus on su piimadel ja usu mind, võid isegi silmad värvimata jätta, kedagi ei koti..." Eesti bikiinifitnessi tegija jagab Instagramis vaimukat ilunippi

Eesti bikiinifitnessi sportlane Kaisa Abner on kõva tegija ka Instagramis, kus tema kontol on üle viie tuhande jälgija. Eile jagas Abner oma kontol lõbusat fotot, kus naine viitab vaimukalt sellele, mis sotsiaalmeedias ja mujalgi tegelikult müüb.

"Tädi Kaisa Instagrami ilunipp: Jumala savi, et sul on huuled külmast lõhki, kulmud pole kitkujaid juba nädalaid näinud... Lae üles pilt, kus põhifookus on su piimadel ja usu mind, võid isegi silmad värvimata jätta, kedagi ei koti," kirjutas Abner pildiallkirjaks.

Varem on Abner oma blogis esinenud mitmete julgete ja ausate avaldustega: näiteks on ta ilustamata rääkinud talle tehtud rinnasuurendusoperatsioonidest, ilusüstidest ja muudest protseduuridest.