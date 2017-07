FOTO | Kuulus vene sportlane sai Otepääl kalastades uhke saagi

Сегодня прекрасный вечер, после тяжелого микроцикла. Мы с @kruchkov_an сходили на 3-х часовую рыбалку. Результат отличный!🎣🎣🎣 Два леща больше килограмма и мелочь...но главное процесс 😎😎😎 p.s. вся рыба была отпущена 😊☝️👌

A post shared by Anton Shipulin (@anton_shipulin) on Jul 7, 2017 at 11:36am PDT