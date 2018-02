FOTO | Kaunis iluuisutaja paljastas ennast olümpial rohkem kui oleks soovinud

Min, kes võistleb koos Alexander Gameliniga, pidi tantsu ajal pidevalt pluusi sättima, et see päris ära ei kukuks. Vaatamata apsakale lõpetas paar üheksandal kohal ja sai 51.97 punkti.

"Kava oli kestnud viis sekundit ja minu riietuse ülemise osa haak tuli lahti," ütles Min pärast võistlust.

"Ma olen enda esimestel olümpiamängudel ja see oleks olnud katastroof kui mu pluus oleks ära kukkunud," lisas ta.

Despite the wardrobe malfunction, I had an amazing time competing in my home country! I promise to sew myself in for the individual event. 😂 I would like to thank the audience for keeping us going until the end. Couldn't have done it without you guys ❤ #grateful pic.twitter.com/B8UuRNgRMu