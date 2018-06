Sergei Pareiko ja Herve Renard Foto: Eesti jalgpall/Facebook

Juba aastaid on nalja tehtud selle üle, et praegune Maroko jalgpallikoondise peatreener Herve Renard on äravahetamiseni sarnane Eesti koondise endise väravavahi Sergei Pareikoga. Nüüd on mehed lõpuks kohtunud ja sõbrapildigi ära teinud!