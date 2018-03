FOTO | Jüri Ratasest sai Kaunase Žalgirise mängija

Võitu suurte poliitikute kohaolek aga ei toonud - Žalgiris sai kodus Fenerbahcelt 78:85 kaotuse.

Muuhulgas sai Ratas selga ka endanimelise Žalgirise särgi!

At @ZalgirioArena with @MarisKucinskis and Saulius #Skvernelis to watch the @bczalgiris - @FBBasketbol game. pic.twitter.com/KI0HO3KBSI