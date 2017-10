FOTO | Jose Mourinho sai kodulinnas omanimelise tänava

Otsus tänav Mourinho-nimeliseks ristida tehti 2013. aastal tema 50. sünnipäeva pidustuste ajal. Varem kandis see tänav nime Rua da Saude, nüüd siis Avenida Jose Mourinho.

"Setubal on endiselt ainus linn, kus ma tunnen end iseendana ning kus inimesed kohtlevad mind normaalselt. Ma olen puhas setuballane, kõikide oma heade ja halbade omadustega... See austusavaldus liigutab mind," ütles Mourinho.

"Ma tulen siia, sest mu sõbrad kutsuvad mind siin Ze'ks (Mourinho Portugali hüüdnimi on Ze Mario - toim) ning nad jätavad kogu selle "The Special One'i" (Tõlk: eriline) pulli***a."

'Proud and embarrassed' Jose Mourinho has Setubal street named after him.

'This is perhaps the only honour I wouldn't trade for victories.' pic.twitter.com/MQPa2vfvBm