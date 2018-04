FOTO | Eesti vutikoondise väravavaht kohtas Soomes juhuslikult "Politseiakadeemia" filmide staari

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Marko Meerits kirjutas oma Facebooki lehel põnevast kohtumisest: nimelt sattus ta Soomes Vaasas, kus ta leiba teenib, õhtustama koos "Politseiakadeemia" filmidest tuntud inimhäälemasina Michael Winslow'ga.

"Täna siis õnnestus kohata sellist meest nagu Michael Winslow. Olime Hindrekuga [Meeritsa klubikaaslane Hindrek Ojamaa] restos söömas ja siis järsku astus sisse, kaabu peas ja prillid ees, vanem härra. Vaatasin kohe, et tema. Ja tuli meie kõrvallauda istuma, härraga sai vähe ka jutustatud ja ütles, et peagi näeme midagi uut ja põnevat, et "Politseikadeemia" stsenaarium on filmile olemas. Väga chill ja sõbralik vana," kirjutas Meerits.

"Käisime hiljem ka tema stand up show'l. Skill sellel mehel pole kusagile kadunud "Politseiakadeemia" päevilt. See, mis hääli see vana suuga oskab teha, on uskumatu. Nalja sai kõvasti ja kordaläinud üritus."