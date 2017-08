FOTO | Bolt kulutas karjääri lõppu tähistades ööklubis ulmelise summa

Usain Bolt sai peale kergejõustiku MM-i lõpuks püksirihma lõdvaks lasta ning sellega kaasnes Londoni ööklubis kulutatud hiigelarve, mida sprindiäss lahkelt kinni maksis.

Ühe õhtuga raiskas Bolt ööklubis 6530 naela ehk üle seitsme tuhande euro. Sotsiaalmeediasse lekkinud arvelt on näha, et sprinter on tellinud viis pudelit Dom Perignoni shampust, millest kaks pudelit maksid kokku pea kaks tuhat naela.

Bolt oli helde ka oma teenindaja vastu ning jättis ka 500 naela tippi.