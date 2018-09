Endise NBA mängija šokeeriv ülestunnistus: petsin karjääri jooksul abikaasat 341 naisega

Maxiell tutvus oma praeguse abikaasaga juba keskkooli ajal, ent pika karjääri jooksul veetis ta palju päevi ja öid kodust eemal ning see viis tohutu hulga petmisteni. 35-aastane korvpallur ei avaldanud, kuidas ta selle arvuni jõudis, kuid tõdes, et ta on abikaasaga koos oldud aja jooksul maganud 341 erineva naisega.

Irvhambad on välja toonud, et 341 naist on suurem arv kui Maxielli kümneaastase karjääri jooksul kirja saadud resultatiivsed söödud (266) ja vaheltlõiked (230)!

Pärast NBA-st lahkumist pallis Maxiell mõned hooajad Hiinas ja Türgis, enne kui ketsid eelmisel aastal varna riputas.