Emaks saanud Eesti võrkpallur: naudin iga hetke ja jumaldan oma pisikest imet

Kahel korral Eesti parimaks võrkpalluriks nimetatud Polina Bratuhhina-Pitou (29) kasvatab 23. augustil sündinud pisipoega Amauryd ja kavatseb kiiresti palliplatsile naasta.

„Laps oli sündides väga suur – 4,6 kilo ja 55 sentimeetrit. Nüüd paneme talle juba kuuekuuse lapse riideid selga. Prantsusmaa lastega võrreldes on ta palju suurem,” rääkis juba aastaid Prantsusmaal Terville’i Florange ridades palliv Bratuhhina, kelle abikaasa Romain Pitou on võistkonna abitreener. „Praegu on Amaury kahekuune ja laseb juba öösel vanematel magada. Mulle täiega meeldib olla ema, naudin iga päeva ja hetke, jumaldan oma pisikest imet isegi siis, kui vahepeal on raske. Ootan hetke, kui ta esimest korda jookseb väljakule pärast mu mängu, et emale kalli teha.”

Kogu raseduse perioodi joogat ja pilatest teinud Bratuhhina alustas oktoobris tasapisi treeningutega ja soovib paari nädala pärast naiskonnaga ühineda. „Loodan hooaja teisel poolel juba sajaprotsendiliselt väljakul tagasi olla,” sõnas Bratuhhina, kes ei välista ka koondise aitamist. „Koondisega liitumine oleks mu jaoks tähtis, kuid pean organiseerima nüüd oma elu lapsele mõeldes.”