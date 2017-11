Eesti spordifotograaf, kes jõudis tippu tänu Justin Gatlinile

Läinud reedel käis Joosep Martinson külalisena Monacos rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) aastaauhindade galal, sest tema Keenias juunioride MM-il tehtud pilt pääses kergejõustikufotode konkursil kolme finalisti sekka. Võitjaks 29-aastane Martinson ei tulnud, kuid see, et tema töö ligi saja konkursile esitatud foto hulgast niivõrd esile kerkis, on juba omaette saavutus.

„Kuna ma sellistele üritustele eriti ei satu, oli gala minu jaoks väga glamuurne. Mul pole endal ülikondagi, pidin selle rentima,” meenutab Martinson, ainus finalist, kelle võistlusfoto kujutas noorsportlast. Konkurendid olid Londoni MM-il objektiivi suunanud Austraalia tõkkejooksjale Sally Pearsonile ja maailma kiireimale mehele Usain Boltile.