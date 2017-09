Eesti ettevõtte rajatud jalgpalliväljak jäädvustati National Geographicu auhinnatud reisifotole

Foto Eesti ettevõtte rajatud kunstmuruväljakust maalilises Norra kalurikülas Henningsværis pälvis auhinna maailmakuulsa ajakirja National Geographic aasta reisifotograafi konkursil.

Seiklusfotograafide agentuuri Alter-View asutaja Misha De-Stroyev sai oma hingematva foto eest National Geographicu mainekal rahvusvahelisel fotokonkursil linnade kategoorias kolmanda koha. Pariisis elav mees tegi auhinnafoto drooniga selle aasta juunis 120 meetri kõrguselt, kasutades vahetult enne pildistamishetke paranenud ilmaolusid.

Henningsværis asuvat jalgpalliväljakut peetakse üheks kõige hämmastavaks jalgpalliplatsiks Euroopas või koguni terves maailmas, kuna maalilises Lofoteni saarestikus asuv 444 elanikuga kaluriküla on kõigest 0,3 ruutkilomeetri suurune.

Advanced Sports Installations Europe ASi omaniku Raul Lättemägi sõnul rajas Eesti paigaldustiim Henningsværi 6600-ruutmeetrise kunstmuruväljaku 2013. aasta juulis. “Täismõõtmetes jalgpalliväljaku paigaldamise muutis keerukamaks see, et Henningsvær Idrettslagi jalgpallistaadion asub kitsal kaljusaarel, kus paarikümne meetri kaugusel äärejoonest loksub tormine Norra meri,” rääkis Lättemägi. “Klient jäi tööga väga rahule ning kuuldavasti on Rahvusvahelise Jalgpalliliidu FIFA president Gianni Infantino isiklikult avaldanud soovi seda üksnes harrastusjalgpalli jaoks kasutatavat kunstmuruväljakut külastada.”