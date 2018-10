DELFI VIDEO | Aivar Kuusmaa kiitis ameeriklaste agressiivsust: neil olid igal pool käed vahel!

Kuusmaa tõdes, et tunne ei olnud päris tavamängu oma. "Publiku koha pealt oli kindlasti ägedam. Ma ei ütle, et meil ei käi rahvast, aga algus oli natuke vägevam kui meil avamängus."

Rünnakule orienteeritud mängu juures meeldis Kuusmaale vastaste puhul agressiivsus vaheltlõigetel. "Hakkame sellest käte tööst pihta - neil oli igal pool käsi vahel ja lõid selle puhtalt meilt käest ära," rääkis treener.

Rapla edukaimana viskas Rain Veideman 38 silma. "See oli mul kohe alguses plaanis, kui ta esimese kolmese sisse sai, et kui ta üle 30 punkti läheb, siis on mänguminutid otsas. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis tahtsingi anda võimalust neile, kes muidu mänguaega vähem saavad."

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!