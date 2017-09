DELFI TV ERISAADE | Lugu sellest, kuidas sportlikust poisist sai tantsutüdruk

TTÜ Tantsutüdrukute oluline arter on ka Saltopoisid, kes lahutavad publiku meelt spordimängude vaheaegadel. Tuleb välja, et tegu on nõudliku kunstiga, mis nõuab ergutustüdrukutelt vaat et sama head vormi kui spordiürituste põhistaaridel. Vaata, kuidas üks poiss treis oma hüpped ja jõu sellise tasemeni, et Eesti cheerleader'ite eliidi sekka pääseda.