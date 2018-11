DELFI TAANIS | Miks teevad naised mehe paksuks? Ehk Saaremaa võrkpallimeeskond kohtus Ronaldoga

Mitte selle jalgpallur-Ronaldoga ega ka mitte selle teise jalgpallur-Ronaldoga, vaid Ronaldo-nimelise kokaga. Saaremaa tänane reis Gentoftesse kulges kiirelt ja valutult. Ka kohapeal oli kõik kena. Gentofte hotell oli kõike muud kui äbarik rekkameeste hostel, kus Pärnu võrkpalliklubi mängijad eelmise aasta eurosarja võõrsilmängul ööbima pidid. Ülivõrdes saab rääkida ka toidust, mida saarlastele pakutud on – lõunaks mahlane kanaliha suurepärase salatiga, õhtuks sealiha.

Meeskonnale tutvustas end viisakalt söögikoha kostariikalasest omanik Ronaldo ise ja teatas, et kõik on väga tervislik ja mahe ning et ta ongi spetsialiseerunud sportlaste toitlustamisele. Ei tea, kas mõni mängija vaatas selle jutu peale keskmisest ümaramat meesterahvast imestunud pilguga, igatahes pidas Ronaldo vajalikuks kohe lisada: see, milline mina välja näen, ei puutu asjasse, seal on teised põhjused – vein ja naised!

Kuna kohe ei taibanud küsida, siis pöördume Delfi lugeja poole abipalvega. Vein veiniks. Aga äkki oskad sina lahti seletada, miks peaksid naised mehe paksuks tegema?

Saaremaa võrkpallurid einestamas. Märt Roosna

***

Saaremaa võitis nädal tagasi Gentoftet kodusaalis 3:0 ja vajab edasipääsuks kahte geimi. 0:3 või 1:3 kaotuse korral peetakse 15 punktini mängitav kuldne geim. Kohtumine algab teisipäeval Eesti aja järgi kell 20.00, Delfi on sündmuspaigas kohal ja toob kõik olulise huvilisteni.