DELFI KORTRIJKIS: Mis on Eesti peatreeneri lemmik Belgia õlu ja mitu pudelit ta seda juua võib?

Head Belgia iseseisvuspäeva! Kohalikud tähistasid 1830. aastast pärinevat iseseisvust Kortrijki baarides ja klubides juba eile hoogsalt.

Baarileti ääres silma hakanud Kert Toobali särgis mees tekitas Kortrijki ööeluga tutvunud Eesti ajakirjanike hulgas lõbusat elevust: kas koondise kapten Kert Toobal on tõesti päev enne üliolulist MM-valikmängu Saksamaaga võtnud ette pubiralli? Mõistagi teavad kõik asjaosalised, et nii see pole, ei saagi olla, sest Eesti võrkpallikoondise distsipliin on paigas. Kusjuures mitte niivõrd sunduslikult, jõuga, vaid pigem vabatahtlikult – kõik mehed teavad ise, millal võib lõõgastuda ja millal mitte.

Lähemal uurimisel selgus, et Toobali särgis mees pole ka ise sugugi kehv võrkpallur – Mait Pärg. Sidemängijana ja hiljem ka liberona tegutsenud mees pallis 18 aastat tagasi Tais juunioride MM-finaalturniiril. Nüüd sõitis Belgiasse praegust koondist toetama. Muide, tollasest kuldsest võistkonnast on aktiivne sportlane veel üksnes Kert Toobal.

Ühtlasi tahaks väga kiita neid paarikümmend Eesti fänni, kes on juba töönädala sees leidnud võimaluse Kortrijki sõita ja meie võistkonnale häälekalt kaasa elada. Nädalavahetuseks on oodata abiväge. Hoopis suurem võrkpallipidu läheb aga lahti Poolas EM-finaalturniiril, juba praegu on Eestist ostetud igale mängule üle 1500 pileti! Kui visata pilk minevikku, siis on huviliste hulk teinud aastatega ilusa tõusu: 2009. aastal Türgi EMil oli umbes 200 eestlast, kaks aastat hiljem Tšehhis 300-400 ja tunamullu Itaalias 500. Nüüd siis kolmekordne kasv!

Delfi uuris juba enne Belgiasse minekut Eesti koondise peatreenerilt Gheorghe Cretult, mis on tema lemmik Belgia õlu. Belgia on ju tuntud kangete ja magusate õllede poolest. „Ma ei joo eriti õlut, üle ühe pudeli ma juua ei või, üldiselt naudin pigem veini,“ tunnistas Rumeeniast pärit juhendaja. „Belgias olen teinekord võtnud pudeli Duveli. Väga kange õlu (8,5 kraadi – M. R.), kui võtaksin teise pudeli, vajaksin koju minemisel abi. Aga maitse on hästi intensiivne, mulle meeldib.“

Tõe kriteerium on praktika. Osaluseksperimendi tulemuse võib võtta kokku lühidalt: Cretu teab, mida räägib. Elagu Belgia! Ja edu Eesti koondisele täna õhtul Saksamaa vastu. Delfi on Lange Munte saalis kohal ja hoiab huvilisi sündmustega kursis.