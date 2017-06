Cristiano Ronaldo sebib Läti kaunitariga?

Praegu Portugali jalgpallikoondisega Könfedaratsioonide karikaks valmistuval Ronaldol on viimasel ajal eraelus aga kiired ajad.

Kui eelmine nädal teatati, et Ronaldo on tänu surrogaadile saanud isaks, siis nüüd tuleb välja, et valikmängule Läti vastu kutsus ta ka kauni kohaliku modelli Vera Alohno.

Noorte salajane suhe poleks aga ilmsiks tulnud, kui lätlanna poleks postitanud oma Instagrammi kontole pildi, kus on näha, et piletid on talle saadetud Portugali jalgpalliliidu poolt kirjaga "Cristianolt Verale". Nüüdseks aga on pilt sotsiaalmeediast kadunud.

Vaata ka ise üle, millisest neiust käib jutt!

Happy Birthday to ME ♥️♥️♥️🎁🎁🎁🎉🎉🎉👶🏽👶🏽👶🏽 A post shared by Vera Alohno (@veraalohno) on May 29, 2017 at 11:52pm PDT