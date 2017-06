Cristiano Ronaldo sai salaja kaksikute isaks

Madridi Reali jalgpallitäht Cristiano Ronaldo on Portugali meedia andmetel saanud tänu surrogaatemale kaksikute isaks.

Poiss ja tüdruk, kellele pandi nimeks Mateo ja Eva, sündisid neljapäeva hommikul, kuid ründestaar olevat tahtnud jätta oma uued võsukesed saladuseks. Siiani pole jalgpallurilt või tema agentidelt tulnud kinnitust uudise kohta.

Kuid kõlakad, et Ronaldo on saamas teistkordselt isaks, käisid juba märtsis, kui keegi ründaja sõpradest avalikustas, et USA läänerannikul elav surrogaat on raseduse lõpufaasis ja kannab kaksikuid.

Ründaja, kelle tüdruksõbraks hetkel on Hispaania kaunitar Georgina Rodriguez, jahmatas maailma ka 2010. aastal, kui avalikustas sotsiaalmeedias, et on saanud esmakordselt isaks. Praeguseks on Cristiano Ronaldo Jr. saanud juba kuue aastaseks. Kuid ka tema puhul pole siiani keegi jalgpalluri lähikondlasest avalikustanud, kes on esiklapse ema, kuid arvatavasti oli ka siis lapse saamiseks kasutatud surrogaadi abi.