Cristiano Ronaldo on oma viimase lapse emaga abiellumas?

Madridi Reali jalgpalliklubi tähtmängija Cristiano Ronaldo valmistub parasjagu laupäevaseks Meistrite liiga finaaliks FC Liverpooliga. Treenimise vahepeal leidis ta aga aega, et lennata koos elukaaslase Georgina Rodrigueze ja oma lastega Ibizale rannapuhkusele.

Kui Ronaldol on praeguseks kokku juba neli last, siis neist viimase sai ta koos Rodriguezega kuus kuud tagasi. Viimasel ajal on Rodrigueze sõrmes nähtud säramas teemantsõrmust ning aina enam on kirjutatud, et Ronaldo võtab lõpuks naise. Seejuures kannab Rodriguez sõrmust sõrmes, kus Hispaanias tavaliselt kihlasõrmust kantakse. Viimati nähti teda sõrmust kandmas just Ibizal.

24-aastane Rodriguez on Ronaldo viimase lapse ema. Paari ühine tütar Alana Martina sündis eelmise aasta lõpus. Ronaldo sai esimest korda isaks 2010. aasta juunis, kuid lapse ema ei ole avalikkusele teada. Mullu juunis sai Ronaldo kaksikute isaks, kuid ka need lapsed sünnitas arvatavasti surrogaatema.

Fotod pere ühisest rannapuhkusest.