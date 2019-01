Cristiano Ronaldo endine tüdruksõber usub, et jalgpallistaar on vägistamises süüdi: ta on täielik psühhopaat

Lennard ja Ronaldo olid paar kümme aastat tagasi, kuid viimased poolteist aastat on nad taas rohkem suhelnud. Lennardi sõnul tasub Ronaldoga olla ettevaatlik ning ta lubas igakülgset abi ameeriklannale Kathryn Mayorgale, kes süüdistab jalgpallistaari vägistamises, kirjutab Marca.

“Keegi ei kujuta ette, milline ta (Ronaldo) tegelikult on. Kui nad teaksid pooligi asju, siis nad oleksid kabuhirmul,“ kirjutas Lennard Twitteris.

“Pärast olukorra pikka kaalumist otsustasin ma abi pakkuda Kathryn Mayorgale ja tema advokaatidele. Tahan neid aidata seoses vägistamissüüdistustega Cristiano Ronaldo vastu,“ lisas ta.

“Ma ei kavatse enam niisama vaadata, kuidas ta valetab. Ma teen kõik võimaliku, et teda (Mayorgat) aidata. Mul on olemas salvestused, mis aitavad paljastada Ronaldo tõelise pale.“

Lennardi sõnul on Ronaldol tõsised vaimsed probleemid, mida ta ei taha avalikult tunnistada. “Tema laste ja nende emade ümber on suur hulk valesid. Ta on kiusaja ja valetaja. Kogu tema elu on üks suur vale. Ta on täielik psühhopaat.“

“Ma ei karda teda. Ma olen neid räpaseid asju saladuses hoidnud kümme aastat. Selline käitumine oli aga liiast.“

Ronaldo on seni kõiki süüdistusi eitanud.

No it doesn’t. The word NO means NO. The word STOP means STOP. If you continue a sexual act while a woman is screaming for you to stop you are a rapist and a monster and I don’t give a fuck how good you can kick a football or sing a song. https://t.co/DGjPZGeht4 — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) January 8, 2019

Kathryn and her team in showing his true nature and character how unwell he is. I refuse to sit back any longer. It’s wrong. It makes me feel like I’m complicit. I just can’t. Reach out to me Kathryn i will help you. X https://t.co/CntNPpocJb — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) January 8, 2019

Acknowledges and shares about having SERIOUS mental health issues. All the LIES surrounding his children and their baby mothers. He’s a BULLY and he’s a LIAR. His whole life is a LIE. Fucking psychopath. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) January 8, 2019