Conor McGregori kuulus roppusi täis ülikond läks müüki

Conor McGregori ülikond sai eelmisel nädalal pressikonverentsil üle öö kuulsaks, sest see oli kaetud roppustega. Nüüd on aga vabavõitleja sõber David August rõivaesemed müüki pannud vaid viie tuhande naela eest.

Iirlane kandis pressikonverentsil sõnumiga ülikonda selleks, et mõnitada Floyd Mayweather juuniorit ning tema rahaprobleeme. "Sa kannad dresse, sul pole isegi raha, et ülikonda osta," ütles McGregor.

Nüüd on aga ülikond nii kuulsaks saanud, et fännid on ka nahale tätoveerinud samas stiilis roppusi nagu McGregori pintsakul. Kuid enam ei pea midagi jäädavalt kehale joonistama, vaid saab ka soetada riideesemed internetist.