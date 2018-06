Burger King kustutas reklaami, mis lubas jalgpallitähest rasedaks jäävatele naistele vägevat preemiat

Populaarse kiirtoidurestorani Burger Kingi Venemaa kontor väljastas hommikul oma sotsiaalmeediakanalites reklaami, mis lubas kolme miljoni rubla ja elu lõpuni tasuta burgeritega premeerida Venemaa naisi, kes jäävad rasedaks mõnest jalgpalli MM-il osalevast mängijast.

Pärastlõunaks oli kuulutus juba kustutatud ning firma avaldanud sotsiaalmeedia leheküljel VK vabanduse: "Vabandame oma kuulutuse pärast. See kukkus välja liiga solvav. Täname kõiki tagasiside eest ning anname teada, et oleme kõik sellekohased materjalid eemaldanud."

Kuulutuse tekstis seisis: "Burger King, täites oma sotsiaalset kohustust, on välja pannud auhinna tüdrukutele, kes jalgpallistaaridest rasedaks jäävad. Kõik saavad kolm miljonit rubla ning eluaegse Whoppers'i varu. Neil tüdrukutel on võimalus saada parimad jalgpalligeenid ning aidata kaasa Venemaa koondise edule mitmeks generatsiooniks. Edasi! Me usume teisse!"