Brasiilia vutiklubi vallandas neli onanistist mängijat

Brasiilias ühe regiooni tugevuselt kolmandas liigas palliv Sport Clube Gaucho ületas üle maailma uudiskünnise eriliselt veidral moel: nimelt vallandas klubi neli mängijat, kes filmisid end meeskonna riietusruumis end rahuldamas.

Klubil ei jäänud pärast video ilmsiks tulekut muud võimalust. "Kui video käima panin, kustutasin selle ära. See on minu meelest rõve," sõnas SC Gaucho president Gilmar Rosso AS-ile, kuid tunnistas, et tegu iseenesest ei olnud vallandamise põhjuseks.

"Väljaspool tööaega ei ole meil sellega midagi pistmist. Kui nad tahavad end purju juua, olla geid või mitte, on see nende probleem. Vastuolu tekib aga siis, kui seda tehakse töö ajal meie riietusruumis. See on minu vastutus. Meie klubi ei ole mingisugune moraalipolitsei, aga kui selliseid asju tehakse meie ruumides, on see liig mis liig."