Betsafe paneb McGregori toetuseks välja raju pakkumise

Mayweather on seljatanud oma vastase vankumatult 49 järjestikusel matšil. Balti riikide juhtiv spordiennustus- ja online-kasiinoportaal Betsafe usub, et 50ndat võitu ta enam ei nopi ning McGregor teeb lõpu Mayweatheri võitude jadale kauaoodatud matšil Las Vegases juba augusti lõpus. Selle puhul on Betsafe eksklusiivselt ainult uutele liitujatele välja pannud koefitsiendi 50.00 McGregori kasuks, mis tähendab, et viimase võidu korral korrutatakse panus koefitsiendiga.

Globaalse spordiennustus- ja online-kasiinoportaali Betsafe’i Balti riikide turundusdirektori Kaido Ulejevi sõnul on Betsafe välja tulnud raju koefitsiendi ja pakkumisega värsketele liitujatele, kuna on veendunud, et kuigi tõenäosus võib olla vastase kasuks, jääb spordis kirg alati peale. „McGregor on oma karjääri jooksul korduvalt tõestanud, et tema vankumatu tahe ja tööeetika võivad meid kõiki üllatada. Ootame põnevusega Las Vegase matši ning hoiame omadele pöialt,“ lisas Ulejev. Loe lähemalt pakkumise kohta Betsafe'i kodulehelt. Betsafe sõlmis sponsorlepingu tuntud poksistaar Conor McGregoriga järgnevaks 18 kuuks ainult mõned nädalad enne kauaoodatud matši Las Vegases. Eestis on võimalik sajandi matši vaadata 27. augustil eksklusiivselt ainult Viaplays. Betsafe on spordi suurtoetaja nii rahvusvahelisel tasandil kui ka lokaalselt tegevusriikides, toetades muu hulgas näiteks nii Manchester City jalgpallimeeskonda kui ka Eesti Jalgpalli Liitu juba seitsmendat aastat järjest. Betsafe pakub suurt hulka esmaklassilist spordiennustust, online-pokkerit, mitmeid veebipõhiseid osavus- ja õnnemänge ning online-kasiinot turvalises ja lõbusas keskkonnas. Portaal pakub spordiennustust enam kui 4000 erinevas kanalis, sisaldades nii live-panustamise kui ka suurt hulka in-play-panustamise võimalusi. Online-kasiino mängudest on saadaval muu hulgas nii Blackjack ja rulett kui ka mänguautomaadid ja videopokker. Betsafe'i mobiilset rakendust opereerib BML Group Ltd, kes omab Malta hasartmängunõukogu litsentsi. Ettevõte opereerib ligi 20 erinevat brändi erinevates riikides. Betsson Group on rohkem kui 50-aastase kogemusega ja üks maailma suurimaid veebipõhiseid hasartmänguteenuseid pakkuv ettevõte, mis kuulub Stockholmi börsil noteeritud Rootsi ettevõttele Betsson AB (OMX: BETS B).