Barcelona hooaja avamatš toimub vaatamata terrorirünnakule, klubi mängijad on toimunust šokeeritud

Hispaania Kataloonia regiooni pealinnas Barcelonas toimus neljapäeval terrorirünnak, kui mees rammis kaubikuga jalakäijaid. Hukkus 13 inimest ja viga sai üle 100. Kohalikud klubid FC Barcelona ja Espanyol teatasid, et see hooag toimuvad mõlema meeskonna kohtumised La Ligas.

Hispaania tippklubi Barcelona teatas, et enne sel nädalavahetusel toimuvat kohtumist Real Betise vastu peetakse minutiline leinaseisak. Klubi suurimad staarid Lionel Messi, Andres Iniesta ja Gerard Pique avaldasid hukkunute perekondadele kaastunnet sotsiaalmeedias. "Me ei anna alla, neid, kes tahavad elada rahus, ilma vihata ja maailmas, kus respekteerimine ja tolereerimine on kooseksisteerimise aluseks," kirjutas Messi Instagramis.

#TotsSomBarcelona Our thoughts are with the victims of the Barcelona attack👇 https://t.co/wi7yiUH5qK — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2017

Kohutvast sündmusest oli šokeeritud ka Madridi Reali superstaar Cristiano Ronaldo. "Ma olen jahmunud Barcelona uudiste pärast. Solidaarsus ja toetus hukkunute perekondadele ja sõpradele," kirjutas portugallane.

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 17, 2017