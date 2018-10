Avaldati fotod noorest Ronaldost koos naisega, kes teda vägistamises süüdistab

Pildid on tehtud 2009. aastal Las Vegases toimunud peol ning nendel on näha Ronaldot tänaseks 33-aastase Kathryn Mayorgaga nii tantsimas kui ka lihtsalt lõbusalt juttu puhumas.

Maailma parimat jalgpallurit puudutav vägistamisskandaal puhkes eelmisel nädalal tänu Saksamaa ajalehele Der Spiegel, kes oli samade väidetega lagedale tulnud ka eelmise aasta alguses, kuid nüüd oli Mayorga nõus oma nime ja näoga avalikult rääkima.

Mayorga väidab, et pärast saatuslikku ööd, kui ta vastu tahtmist Ronaldoga seksis, palkas portugallane endale rühma juriste, kelle ülesandeks oli kogu juhtum kinni mätsida. Kokkuleppe kohaselt maksnud Ronaldo Mayorgale vaikimise eest 375 000 eurot.

Ronaldo võttis skandaali teemal sõna paar päeva tagasi Instagramis, öeldes: "See, mida minust täna räägiti, on valeuudis. Nad tahavad minu nime abil ennast reklaamida. See on täiesti normaalne. Nad tahavad minu nime öeldes kuulsust koguda, kuid see on osa tööst. Ma olen õnnelik inimene ja kõik on hästi."

Ronaldo esindajad on lubanud Saksamaa ajalehe Der Spiegeli valesüüdistuste eest kohtusse anda. Kohtutee kavatseb Ronaldo vastu ette võtta ka Mayorga, kuna tema advokaat on kahtluse alla seadnud toonase kohtuvälise kokkuleppe õiguspärasuse.