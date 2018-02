ARMAS VIDEO | Laureuse auhinnale kandideeriv väike Räikköneni fänn: kui ma ei võida, pole hullu, tähtis on osavõtt

2017. aasta parima spordihetke Laureuse auhinnalle kandideerib ka Kimi Räikköneni 6-aastane prantslasest fänn, kes 14. mail Barcelona GP-l soomlase katkestamise järel nutma puhkes ja hiljem oma iidoliga kohtuma pääses.

Soome vormeliäss on võtnud aega, et sotsiaalmeedias oma pisikest toetajat pisut upitada, jagades poisi Laureuse korraldajatele saadetud videotervitust.

"Tere kõigile! Olen Thomas! Teate küll, see väike poiss, kes Kimiga kohtus. Ta isegi surus mul kätt! Ma lähen Monacosse ja kes teab, äkki näen seal Kimit? Tänan kõiki, kes minu poolt on hääletanud! Kui ma ei võida, pole hullu. Tähtis on hoopis osavõtt! Kohtumiseni! Armastan teid väga!" teatas Thomas, kes Barcelona GP ajal li veel 6-aastane.

Laureuse spordiauhinna laureaadid kuulutatakse välja 27. veebruaril Monacos.