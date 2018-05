Argentina mängijaid ja ajakirjanikke õpetati, kuidas Vene tüdrukuid rajalt maha võtta

Kui pildid brošüüri vastavate lehekülgedega Twitteri kaudu avalikuks said, korjati materjalid koolitusel osalejatel käest ning võeti see peatükk välja. Alaliit edastas meediale vabanduse: "Me kahetseme, et see viga meie koolitusprogrammi varjutama jäi. Vabandame nende ees, keda materjalid solvasid. Need ei esinda kindlasti Argentina jalgpalliliidu vaateid."

Vene naistest rääkiv peatükk sattus brošüüri väidetavalt "inimliku eksituse" tõttu.

Loe veel