Anthony Joshuat süüdistati teise poksija naise jahtimises, mehe vastus oli briljantne

Khan otsustas täna hommikul ootamatult avalikult teatada naisest lahku minemisest. Avaliku musta pesu pesemise juures oli Khani üheks argumendiks väide, et naisel on afäär Anthony Joshuaga. Muuhulgas süüdistas Khan naist rahaahnuses ning truudusetuses.

Twitteris ei jäänud võlgu ka Faryal, kes väitis, et on paari ühist tütart sisuliselt üksikemana üles kasvatanud, samal ajal kui mees teiste naistega magamas käib.

Ootamatult paari tülisse kistud Joshua oli kärme omalt poolt vastama, postitades kaks säutsu - ühes oli klipp Shaggy hittloost "It Wasn't Me", teises aga lühike süüdistusi tagasi lükkav avaldus. "Naljad kõrvale jättes loodan, et saate omavahel asjad selgeks räägitud või on tegu häkiga - me pole kunagi isegi kohtunud! Pealegi meeldivad mulle BBW (Big Beautiful Women - "suured ja ilusad") naised!"

Bantz aside, I hope you guys can resolve your situation or this is a hack as we have never even met! Plus I like my women BBW #ItWasntMe