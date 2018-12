Ameeriklaste Kuul maandumist mitte uskuv Stephen Curry sai põneva pakkumise

"Kas arvate, et me oleme kunagi Kuul käinud?" küsis Curry vestluses Carteri ja Bazemore'iga, kes samuti selles kahtlesid. "Nüüd tahavad nad meid kindlasti kätte saada. Vabandan, ma ei taha vandenõuteooriaid algatada."

NASA kõneisik Allard Beutel on Curry väidetele kiirelt reageerinud. "Meile meeldiks väga, kui mr. Curry külastaks Houstonis meie kuulaborit, näiteks järgmine kord, kui Warriors Houston Rocketsile külla sõidab," sõnas Beutel New York Timesile.

"Meil on seal sadade kilode kaupa kuukivisid, samuti on seal Apollo juhtimiskeskus. Ta saaks oma külastuse ajal oma silmaga näha, mida me 50 aastat tagasi tegime, samuti seda, millega me praegu tegeleme, et lähiaastatel tagasi minna - ent seekord sinna ka jääda."

Apollo 11 oli esimene mehitatud missioon, kellel õnnestus 1969. aastal Kuul maanduda. Järgmise kolme aasta jooksul saatis NASA Kuule veel kuus missiooni, milles osales 12 astronauti.