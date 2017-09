Absurd! 9000 fänni nõuavad, et jalgpallitäht jätaks tüdruksõbra maha

Tšiili koondislane ja Londoni Arsenali ründaja Alexis Sanchez on sattunud kentsakasse olukorda, kus Facebooki on tehtud lehekülg, kus nõutakse, et ta oma tüdruksõbra Mayte Rodrigueze maha jätaks.

Tšiili koondise fännide arvates muudab kaunis näitlejatar, kes jalgpalluriga juulis käima hakkas, Sancheze paksuks ja viib ta mõtted mujale. Toetajate loodud Facebooki üritusel, kus innustatakse noorpaari lahku minema, on juba 9000 "osalejat" ning sama palju on inimesi, kes on huvitatud lehest. Ka varem pole Tšiili koondise fännid olnud rahul Sancheze valikutega. Hiljuti tehti sarnane lehekülg ka selle kohta, et ründaja peaks Arsenalist lahkuma.