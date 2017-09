300 eurost enam kui 230 tuhat! Eesti spordiennustaja sai kihlveoportaalis uskumatu võidu

Unibetis 300-eurose panusega 12 poksimatši tulemust õigesti ennustanud eestlane teenis 230 906 eurot, mis on mängukorraldaja hinnangul suurim spordiennustuses saadud võit Eesti ajaloos.

Kõik õnnestunud ennustused olid kombineeritud ühte mitmikpanusesse ning tosinast valitud poksimatšist võeti teadlik risk vaid korra - nimelt suutis õnnelik võitja näha täpselt ette viiki Gennadi Golovkini ja Canelo Alvareze vahelises keskkaalu tiitliheitluses. Ülejäänud ennustustes uskus võitja eeldatavatesse favoriitidesse.

Ajaloolise võidu saanud eestlane tõdes, et on suur poksi ja UFC fänn, kes jälgib igapäevaselt uudiseid ning vaatab ka otseülekandeid Unibeti TV-s.

“Kõik minu prognoosid põhinesid põhjalikul analüüsil, mistõttu ei tulnud ka edu niivõrd suure üllatusena. Vaid viimane, Joseph Parkeri ja Hughie Fury vahelisele matšile tehtud ennustus tekitas pisut kartust, et kohtunikud võivad eelistada kodupubliku ees võistlevat Furyt. Õnneks nii siiski ei läinud ning parem võitis,” rõõmustas mees, kes plaanib saadud suurvõidu kinnisvarasse investeerida.

„Mitmikpanuses kombineeritakse kahele või enamale spordivõistlusele tehtud ennustused ning juhul kui need kõik lähevad täppi, siis korrutatakse koefitsiendid omavahel. Samas tuleb arvestada ka kõrge riskiga, sest vaid ühe ebaõnnestumise korral kaotab kogu panus,“ selgitas Unibeti Eesti kliendisuhete juht Ergo Maruste.

„Kahtlemata on tegemist ühe intrigeerivaima võiduga enam kui 14 miljonit klienti teenindava Unibeti 20-aastases ajaloos. See tõestab ilmekalt, et endale huvipakkuvale valdkonnale pühendumine, põhjalik analüüs ning oskus langetada tarku otsuseid võimaldab teenida märkimisväärseid rahasummasid. Meie uskumuse kohaselt on spordiennustus sarnaselt pokkerile pigem teadmispõhine mäng kui lihtsalt õnneotsimine,” rõhutas Maruste.

Suurim Unibetis saadud võit pärineb 2015. aastast, mil üks jalgpallifänn pani täppi nelja vutimatši tulemuse ning võitis 447 tuhat eurot. “Tõsi - toona oli tegemist ka võrdlemisi suure panusega, kuid näiteks 2011. aastal õnnestus ühel norralasel võita kõigest ühekroonine panus, mille koefitsient oli koguni üks neljasaja tuhande vastu,” lisas Maruste.

Vaata õnnelikku panust: