Spordiennustaja Peep: Vana aasta saadan ära kolmanda kaotusega järjest

PAF

Kuku raadio menusaate “Mehed ei nuta” tegijad ajavad mulle pisara silma küll. Vaevalt, et Päevalehe sporditoimetuse püstolreporter Jaan Martinson Paf-is kuu aega tehtud ennustuste tulemustega rahul on, aga sarnaselt oma kolleegi Peep Pahviga sai ka Jaan minust jagu. Jaani lõppsaldo ja heategevuseks minev summa on võistluse lõpuks kuuskümmend kuus eurot. Minu üldsaldo Paf-is jäi seekord pisut alla neljakümne euro, mis elukutselise ennustaja kohta on ülimalt kesine tulemus.