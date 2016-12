Jõulupühade ajal on Euroopa jalgpallisõpradele glögi, John McClane'i ja kingituste kõrval lahutamatuks elemendiks Inglismaa kõrgliiga, mis tippliigadest ainsana jõulupuhkust ei tee.

Traditsiooniliselt on Inglismaal mängupäevaks teine jõulupüha ehk 26. detsember, kuid seekord mahub paar mängu ka 27. ja 28. detsembrisse. Just 27. detsembril peab oma kohtumise Eesti koondise kapten Ragnar Klavan, kelle koduklubi Liverpool võõrustab Anfieldil Stoke City't.

Liverpooli sakslasest treener Jürgen Klopp kritiseeris sel sügisel Inglismaa kõrgliiga mängukalendrit väga teravalt ning märkis, et korraliku talvepuhkuseta mängimine on üks põhjus, miks Premier League'i mängijatest koostatud Inglismaa koondis suvistel suurturniiridel ei suuda loodetud tulemusi saavutada.

Aga sakslase karmidest ütlemistest ei olnud mõistagi kasu kellelegi peale klikijanulise jalgpallimeedia. 27. detsembril Eesti aja järgi kell 19.15 ei saa Klopp laulda pereringis "O Tannenbaumi", vaid peab lootma, et tema hoolealused näitavad Stoke'i vastu kaunist mängu, mille peale fännid võtaksid üles meeskonna hümni "You'll Never Walk Alone".

Liverpooli ajalooline seeria Stoke'i vastu

Eeldatavalt võiks Stoke Liverpooli jaoks olla lihtsamat sorti suutäis. Meeskonnad on 122 aasta jooksul Inglismaa tugevaimas divisjonis kokku kohtunud 53 korda ja Stoke pole veel ühtegi mängu suutnud võita! Loomulikult on tegemist Inglismaa rekordiga.

Kui vaadata aga ka teisi sarju, siis pole seis Pooli jaoks päris nii roosiline. Lõppeva aasta 26. jaanuaril kaotasid nad Anfieldil Stoke'ile liigakarika poolfinaali kordusmängu 0:1, kuigi suutsid pingelises penaltiseerias siiski 6:5 paremusega finaali edeneda.

Liverpool teeb Klopi käe all vaieldamatult hiilgavat hooaega. Meeskond hoiab 17 vooru järel 37 punktiga Chelsea (43) järel ja Manchester City (36) ees teist kohta. Premier League'i ajastul on Liverpool vaid kolmel hooajal suutnud jõulupühadeks tabelis teist kohta hoida. Samas meenutavad biitlite sünnilinna vutiklubi patrioodid kindlasti 1989. aastat, kui Liverpool samuti aasta lõpus tabelis teist positsiooni hoidis ning 1990. aasta kevadel seni viimast korda Inglismaa meistriks krooniti.

Koduplats on Liverpoolile tänavu armuline olnud. Anfieldil on nad kaotanud vaid ühe liigamängu: jaanuari keskpaigas Manchester Unitedile. Kaotuseta seeria on kasvanud juba 16 kodumängu peale.

Eesti jalgpallisõprade jaoks on kõige olulisem asjaolu, et Liverpool on oma kaitse korda saanud. Kahes järjestikuses liigamängus täismängu kirja saanud Ragnar Klavanit ennustatakse ka teisipäeval algkoosseisu. Liverpooli 1:0 võiduga lõppenud Merseyside'i derbimängus valiti Klavan BBC poolt kohtumise parimaks ning taga nulli hoidmine polegi Pooli jaoks tänavu eriti igapäevane olnud.

Sturridge'ilt oodatakse väravat

Paf-i kihlveoportaalis on kohtumise favoriit mõistagi Liverpool, kelle võidukoefitsient on 1.30. Viik tooks panustajale raha tagasi 6.10- ja Stoke'i võit 11-kordselt.

Kui piiluda võimalike väravalööjate sektorisse, siis tasub pöialt hoida Daniel Sturridge'ile. Vigastusest tingitud mängupausilt naasnud Sturridge tõi Liverpooli ja Evertoni kohtumises mängu viimasel kümnel minutil otsustava murrangu ja kuigi võiduvärava lõi Sadio Mane, olid eksperdid üksmeelselt arvamusel, et just ilma Sturridge'ite oleks derbi viigisadamasse tüürinud.

Eeldades, et Klopp ei tee algkoosseisus muudatusi ja toob Sturridge'i taas kohtumise lõpus platsile, pole sugugi ebatõenäoline, et seekord jõuab britt loetud minutite jooksul ka väravani. Kui Sturridge lööks kohtumise viimase värava, tooks ta Paf-i portaalis vastava panuse tegijatele ühe euro vastu tagasi 4,30 eurot.

Kõik koefitsiendid kehtisid artikli kirjutamise ajal.

Pafi spordiennustuse leiad siit.