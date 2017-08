VAATA JÄRELE | "Mehed ei nuta" erisaade Arvamusfestivalil: kas sellel festivalil on üldse mingit mõtet?

Spordisaade "Mehed ei nuta" astus täna esmakordselt üles Eesti arvajate aasta tippsündmusel Arvamusfestivalil.

Sügisel kümneaastaseks saava saate juhid Jaan Martinson ja Tarmo Paju olid kohapeal Paides, Londonis kergejõustiku maailmameistrivõistlusi kajastav Peep Pahv andis kommentaare distantsilt.

Peamiste teemade seas olid:

- "Mehed ei nuta" jõudis Arvamusfestivalile. Aga on sellel festivalil üldse mõtet?

- Kas Eestile on vaja spordiministrit?

- Kas Eesti spordil üldse on järelkasvu?

- Eesti sportlane suurvõistlustel: kas üks igavene ebaõnnestuja?

- Mis on Eesti esipallimänguala?