TEISIPÄEVAL KELL 11: Kogu tõde skandaalsest kanalivahetusest ehk "Mehed ei nuta" debüüt Delfi eetris!

Kuku raadiost ootamatult eemaldatud Eesti populaarseim spordijutusaade "Mehed ei nuta" jõuab teisipäeval kell 11 esmakordselt Delfi eetrisse.

Jaan Martinsoni, Peep Pahvi ja Tarmo Paju juhitav pea kümneaastase ajalooga populaarne saade jõuab Delfi vaatajate-kuulajateni otse nii helis kui ka pildis, samuti järelkuulatava ja allalaetava podcast'ina SoundCloudis ja peagi ka iTunes'is ning järelvaadatava saatena Delfi TV-s.

Reede hommikul teatas Postimehe veebileht ühepoolselt "Mehed ei nuta" tegevuse lõpetamisest Kuku raadios, süüdistades Ekspress Meediat saate nime ja kaubamärgi varastamises. Saate idee autoritele tuli teade üllatusena, nüüd aga oodatakse põnevusega uut ajastut Delfi eetris.

"Sügisel saab saatel eri kanalites täis kümme aastat eetrit. Esmalt teles, siis raadios, kuhu Kuku meid üle meelitas. Kaks-kolm saadet on tehtud kahe mehega, paar korda on olnud kellelgi asendaja, aga see ei tööta. Seega: ükskõik, millises maailma otsas me ka viibime, oleme kuuldel igal teisipäeval kell 11. Nii on, nii jääb, kuniks jumal (keda ei ole, sest Juri Gagarin teda kosmoses ei näinud) elupäevi annab," ütleb Martinson.

"Raadios oli tore absoluutset tõde kuulutada ja lisaks spordisündmustele hinnangu andmise ka poliitikuid nende kahtlaste tegude eest nahutada. Ja nüüd läheb see kõik edasi Delfi vahendusel. Usun, et uus peatükk tuleb ka huvitav," sõnab Pahv.

"Peep ja Jaan ei saa veel hästi aru, mis loom see podcast on ja kuidas seda kuulata, aga küll arenevad. Küllap vajab ka kümnetel tuhandetel kuulajatel harjumist uus asupaik. Pange kirja: delfi.ee/mehedeinuta on alati kindel koht, kust värske saate leiab. Veeb saab olema põnev ja võimalusterohke – usun, et vanade aegade kombel saab meid vahel näha ka väljaspool teisipäevast saadet mõnes intrigeerivas videos," lisab Paju.

