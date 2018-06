TÄNA SAATES | "Mehed ei nuta": Vehklemisliidu juhatus ongi kõige targem? Islandis on inimesed päris (jalgpalli)hulluks läinud?

Igal teisipäeval jõuab Delfi lugejate ja kuulajateni spordinädala ülevaatlik saade "Mehed ei nuta". Arvamusi ja mõtteteri paiskavad tonnide viisi õhku Peep Pahv, Jaan Martinson ning Tarmo Paju. Saade on eetris nagu ikka, algusega kell 11.

Saate kõik teemad:

1) Eesti vehklejate triumf EMil - ebareaalne? Vehklemisliidu juhatus teadis ikkagi treeneritest paremini, kui otsustas Katrina Lehise võistlema saata? Mis edasi - jätame värske Euroopa meistri naiskonnast välja?

2) Kas võrkpalli Challenger Cupil Portugalis on koos üle 100 eestlase, läheb Gheorghe Cretu keset suve jõuluvanakostüümis Raekoja platsile koondise särke ja muud nänni müüma.

3) Kaido Höövelson asub riigikokku pürgima.

4) WRC sõitjad nõuavad Ott Tänaku õnnetuse valguses tehistrampliinide kaotamist.

5) Tehke järgi! 99,6 protsenti Islandi televaatajatest vaatas Islandi-Argentina mängu ajal just jalgpalli.

6) Serbia jalgpallikoondise tähtründaja Nikola Kalinic saadeti koju, sest keeldus vahetusest platsile tulemast.

7) Olgu koosseis milline tahes, Eesti võrkpallikoondist juba ei pidurda: ilma kolme (!) kõva nurgaründajata võideti Euroopa Kuldliiga.

8) Mis lahti? Anett Kontaveit kaotas kahel muruturniiril järjest koha avaringis?

9) Eesti ja Läti korvpalliliidud jõudsid kokkuleppele: ühine liiga tuleb!

10) Jalgpalli MM:

- Kõik soosikud käinud korra väljakul: kes näitas end tulevase maailmameistrina?

- VAR tehnoloogia pakub kõneainet: on see end juba õigustanud?